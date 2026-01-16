У Великій Британії розібрали бій Вордлі – Ф’юрі
Тіббс вважає, що в обох боксерів є свої переваги
25 хвилин тому
Фото: Queensberry Promotions
Британський тренер Марк Тіббс поділився очікуваннями від потенційного поєдинку Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO) та Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO). Наставника цитує vringe.com:
Я впевнений, що Тайсон досить досвідчений. Йому не потрібен розігрівальний бій. Але на боці Фабіо Вордлі молодість. Ось що Фабіо має проти Ф’юрі. Він не такий досвідчений, як Ф'юрі, але має цю молодість. Як ми бачили знову і знову, він її використовує. Він може це зробити. Це дуже малоймовірно, але також я говорив останні два його бої.
Вордлі зізнався, що Олександр Усик відібрав у нього суперника.