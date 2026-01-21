Денис Сєдашов

Чемпіон WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO) заявив про готовність уже в найближчому бою зустрітися з Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) , якщо той після повернення на ринг захоче одразу битися за титул чемпіона світу.

У коментарі для iFL TV британський боксер дав зрозуміти, що відкритий до поєдинку з Циганським королем і не бачить сенсу в затягуванні процесу.

Якщо він цього хоче — я згоден. Для мене, якщо цей бій не стане наступним, то це не з моєї вини. Якщо ти цього хочеш — він є. Якщо ні, і він хоче трохи розім’ятися або зробити щось інше — добре. Робіть те, що вважаєте за потрібне. Фабіо Вордлі

Вордлі також скептично оцінив можливу необхідність проміжних боїв для Ф’юрі, зважаючи на його вік і величезний досвід у професійному боксі.

Не думаю, що в його віці, з таким боксерським досвідом і здатністю контролювати ринг та нокаутувати суперників навіть після 10 раундів, це принесе йому велику користь. Але гаразд — тоді я зміню свої плани й шукатиму інший варіант. Фабіо Вордлі

