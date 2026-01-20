«Це серйозні гроші»: Белью — про можливий бій Ф’юрі та Вордлі
Ексчемпіон світу пояснив, чому вважає Фабіо небезпечним суперником для Циганського короля
близько 2 годин тому
Колишній чемпіон світу британець Тоні Белью в інтерв’ю Карлу Фрочу вважає, що чинний володар титулу WBO у надважкій вазі Фабіо Вордли (20-0-1, 19 KO) може стати наступним суперником Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).
На думку Белью, такий поєдинок має серйозний комерційний потенціал і водночас може стати небезпечним для Ф’юрі через ударну міць Вордлі.
Я б хотів побачити його в бою з Ф’юрі. Це серйозні гроші. У Тайсона немає сильного удару. Він великий, важкий і сильний, але іноді пропускає. А Фабіо може вдарити. Якщо Френсіс Нганну ледь переміг Ф’юрі, то й Вордлі зможе.
