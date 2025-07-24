Денис Сєдашов

Поки Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) відновлюється після двох поразок від Олександра Усика (24-0, 15 КО) і готується до повернення в ринг, його співвітчизник Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) насолоджується літом. Повідомляє The Mirror.

Британський боксер провів розкішну відпустку, відвідавши Оман, Дубай, Саудівську Аравію, а також Гану, де його зустрічали натовпи фанатів.

Останнім часом Джошуа був помічений на грецькому острові Міконос, де засмагав на пляжі, купував сувеніри та охолоджувався в морі, демонструючи спортивну форму після операції.

У той час як ЕйДжей проводить канікули, Циганський король зосередився на тренуваннях. Після завершення кар’єри у січні Тайсон Ф’юрі, за словами голови боксу Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейха, планує повернення у 2026 році. В останні місяці він активно працює над своєю фізичною формою.

Також з'являються чутки про можливий бій між Ф’юрі та Джошуа в 2026 році. Туркі Аль-Шейх вже заявив про бажання організувати поєдинок двох британських зірок, які роками обмінювались гучними заявами, але так і не зустрілися на ринзі.

Джошуа віддав шану Усику після перемоги нокаутом над Дюбуа.