Сергій Разумовський

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) висловився щодо можливого повернення Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) на професійний ринг. Український боксер прокоментував чутки про те, що Ломаченко може поновити кар’єру після оголошення про її завершення. Його слова передає Matchroom Boxing.

Усик зізнався, що Ломаченко свого часу був для нього важливим джерелом натхнення. За словами Олександра, саме виступ Василя на Олімпійських іграх у Пекіні у 2008 році став для нього додатковою мотивацією на шляху до власного олімпійського успіху.

На моїх перших Олімпійських іграх в Пекіні, після фіналу, де переміг Василь, я сказав: «Гаразд, я теж хочу». Я працював, працював, працював до 2012 року. Так, Лома – це як мотивація. Якщо це правда, то це добре. Мені це подобається. Олександр Усик

Ломаченко не проводив боїв з 2024 року. Минулого літа український боксер офіційно оголосив про завершення професійної кар’єри, однак останнім часом з’явилися розмови про те, що Василь може знову вийти на ринг.

Сам Усик найближчим часом також має провести поєдинок. Його суперником стане нідерландський кікбоксер Ріко Верховен. Бій Усик – Верховен запланований на 23 травня та має відбутися в межах боксерського шоу у Гізі, Єгипет.

Нагадаємо, Усик приміряв титул, який забере у разі перемоги над Верховеном в Єгипті.