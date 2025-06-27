Володимир Кириченко

Чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі британець Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) для Sky Sports поділився думками перед поєдинком проти володаря титулів WBC, WBA, WBO, IBO українця Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Ти віриш, що набув необхідного досвіду?

«Я пробивався нагору, і кожен бій має, знаєте, зробити свою справу. Тепер я чоловік. Тепер я маю титул. Я чоловік, і тепер я мушу здобути всі пояси, щоб показати, що я справжній чемпіон для сьогодення і для майбутнього».

Думаєш, що Олександр Усик все ще на піку своїх сил? Тож якщо ти переможеш Усика, ти переможеш найкращого Усика, чи ти бачиш ознаки того, що він вже не той?

«Ні, я вірю, що переможу найкращого Усика, який буде на рингу того вечора. Це все, що я маю зробити, це все, про що я маю турбуватися. Створити історію.

Я зосереджений на своєму шляху, створюю свою спадщину, залишаю свій слід у цьому спорті, і я дуже важко працював, щоб дістатися сюди. Я не збираюся відмовлятися зараз. Я біля дверей, і я просто збираюся їх вибити».

Ти вважаєш себе фаворитом, чемпіоном, чи все ще маєш менталітет аутсайдера?

«Я аутсайдер однозначно. Так було протягом усієї моєї кар'єри, тому я хочу зберегти цей настрій. Я аутсайдер на все життя, і я буду продовжувати розбивати серця людей, серця тих, хто мене ненавидить, і продовжувати доводити, що вони неправі».

Нагадаємо, перший поєдинок відбувся у серпні 2023 року, тоді Усик нокаутував британця у 9-му раунді.

Реванш між Усиком та Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні.

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