Денис Сєдашов

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) та титулований кікбоксер Ріко Верховен взяли участь у першій спільній пресконференції напередодні поєдинку за титул чемпіона світу WBC.

Під час заходу український боксер поділився емоціями від повернення до Великої Британії та пояснив своє рішення прийняти цей виклик.

Усик наголосив, що на даному етапі кар'єри для нього важливо реалізовувати власні бажання, а не лише відповідати очікуванням оточення. Попри статус суперника, українець висловив повагу команді Верховена та зазначив, що готовий до нового небезпечного випробування.

Я дуже радий бути тут. Щасливий знову повернутися до Великої Британії — чесно кажучи, я вже встиг за нею скучити. Минуло шість місяців з мого останнього візиту. Дякую організаторам і команді Ріко за цей виклик. Багато хто питає: «Чому він, він же не боксер?». Але Ріко — чудовий атлет і дуже небезпечний суперник. Якщо хочете перевірити — будь ласка. Настав момент, коли я хочу робити те, що подобається мені, а не те, чого від мене вимагають інші. Мені постійно кажуть: «Ти мусиш боксувати ось так і ось так». Я завжди відповідав: «Добре, добре». Але тепер я робитиму те, що потрібно саме мені. Щиро дякую. Олександр Усик

Бій відбудеться 23 травня у Гізі, Єгипет. Олександр востаннє виходив у ринг у липні минулого року, нокаутувавши Даніеля Дюбуа у поєдинку за титул абсолютного чемпіона у хевівейті.

Раніше Усика звинуватили у зриві поєдинку з небезпечним нокаутером.