Фʼюрі опинився в топ-3 рейтингу The Ring у хевівейті, Усик володіє титулом
Циганський король тріумфально повернувся в ринг
близько 2 годин тому
Авторитетне видання The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів надважкого дивізіону.
Колишній чемпіон світу у хевівейті британець Тайсон Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) повернувся до рейтингу та піднявся на третю сходинку.
У ніч на 12 квітня Тайсон переміг росіянина Арсланбека Махмудова (21-3, 19 KO) одноголосним рішенням суддів.
Титулом володіє українець Олександр Усик (24-0, 15 КО).
Рейтинг надважкої ваги від The Ring:
Чемпіон – Олександр Усик (Україна)
1. Фабіо Вордлі (Велика Британія)
2. Агіт Кабаєл (Німеччина)
3. Тайсон Фʼюрі (Велика Британія)
4. Даніель Дюбуа (Велика Британія)
5. Філіп Хргович (Хорватія)
6. Мозес Ітаума (Велика Британія)
7. Мартін Баколе (ДР Конго)
8. Ефе Аджагба (Нігерія)
9. Річард Торрес (США)
10. Мурат Гассієв (Вірменія)
Нагадаємо, Ф'юрі назвав єдиного боксера, з яким він готовий побитися у випадку зриву бою з Джошуа.
