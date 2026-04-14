Чи кине Кабаєл виклик Усику після бою з Верховеном? Відповів сам німець
Тимчасовий чемпіон WBC буде присутнім на шоу у Гізі
близько 1 години тому
Тимчасовий чемпіон WBC у надважкому дивізіоні німець Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) поділився думками про можливий поєдинок проти володаря титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті Олександра Усика (24-0, 15 КО).
Що далі для тебе?
«Давайте почекаємо, сьогодні у мене відбулась хороша розмова з Туркі».
Чи можеш ти назвати якісь імена?
«Побачимо. Я не буду говорити».
Ми повертаємося до Оберахаузена?
«Ні. Оберхаузен занадто малий. Давайте почекаємо».
Ти чекаєш на Усика? Ти будеш біля рингу 23 травня?
«Можливо. Побачимо».
У тебе є меседж для Усика?
«Ні, нема. Я казав, що ненавиджу трешток. Можливо, побачимось в Єгипті».
Нагадаємо, поєдинок Усика проти Ріко Верховена пройде 23 травня у Гізі, Єгипет.
