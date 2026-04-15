Сергій Разумовський

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) висловився щодо потенційного поєдинку між Тайсоном Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) і доволі однозначно назвав свого фаворита. Український боксер переконаний, що у разі очної зустрічі перемогу здобуде саме Джошуа.

Під час спілкування з журналістами Усика запитали, чи здатен Тайсон Фʼюрі перемогти Ентоні Джошуа. У відповідь українець не став довго розмірковувати і коротко дав чіткий прогноз, заявивши, що вважає фаворитом саме британця Джошуа. Його слова передає The Ring.

Джошуа переможе. Гей, Жадібне пузо! Ти знаєш? Де ти? Джошуа тебе переможе. Олександр Усик

Заява Усика прозвучала на тлі нещодавнього повернення Тайсона Фʼюрі в ринг. У ніч на 12 квітня британський супертяж провів бій проти арсланбека махмудова та здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Цей успіх дозволив Фʼюрі перервати невдалий відрізок і знову голосно заявити про себе у надважкому дивізіоні.

Одразу після завершення поєдинку Фʼюрі не став приховувати своїх амбіцій і публічно кинув виклик Ентоні Джошуа. Примітно, що Джошуа був присутній у залі та спостерігав за боєм з місця біля рингу. Попри це, після звернення Фʼюрі він не став підніматися на канвас для традиційної дуелі поглядів чи словесної перепалки, залишивши виклик без миттєвої відповіді.

Таким чином, тема можливого бою між Фʼюрі та Джошуа знову опинилася в центрі уваги боксерської спільноти. Додаткового резонансу цій історії додали слова Олександра Усика, який прямо заявив, що вірить у перемогу Джошуа.