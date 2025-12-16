«Він сильно б’є»: Екстренер Джошуа попередив Джейка Пола перед поєдинком
Бый відбудеться 19 грудня
29 хвилин тому
Колишній тренер дворазового чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) Деррк Джеймс висловився щодо майбутнього поєдинку британця з американським боксером і блогером Джейком Полом (12-1, 7 KO).
В інтерв’ю виданню Fight Hype Джеймс назвав бій «цікавим» і зазначив, що не береться прогнозувати його результат:
Скажу лише, що це буде досить цікаво… Я не знаю, чим усе закінчиться, але з нетерпінням чекаю, що станеться.
Колишній наставник Джошуа також підкреслив неймовірну силу удару свого підопічного, що можна розглядати як своєрідне попередження для Пола:
Він сильно б’є. Не буду вдаватися в деталі, але його удари такі потужні, що у мене боліла рука та плече. Він дійсно вражає силою.
Бій Джошуа – Пол відбудеться 19 грудня в Маямі.
