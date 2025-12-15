Алонсо обрав основного воротаря Реала на матчі Суперкубка Іспанії
Лунін знову залишиться на лаві запасних
32 хвилини тому
Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо ухвалив рішення щодо першого номера команди на матчі Суперкубку Іспанії.
За даними DefensaCentral, фахівець має намір довірити місце у воротах Тібо Куртуа. Український голкіпер Андрій Лунін, якщо не виникне непередбачених обставин, розпочне турнір у ролі резервного воротаря.
Суперкубок Іспанії візьме старт 7 січня. У півфінальному поєдинку Реал зіграє принципове дербі проти Атлетіко, а у другому матчі Барселона зустрінеться з Атлетіком із Більбао.
Цього сезону Лунін провів лише один матч за мадридський клуб — виїзну гру Ліги чемпіонів проти Олімпіакоса, що завершилася перемогою з рахунком 4:3. Контракт воротаря збірної України із Реалом діє до 30 червня 2030 року.
