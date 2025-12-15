Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо ухвалив рішення щодо першого номера команди на матчі Суперкубку Іспанії.

За даними DefensaCentral, фахівець має намір довірити місце у воротах Тібо Куртуа. Український голкіпер Андрій Лунін, якщо не виникне непередбачених обставин, розпочне турнір у ролі резервного воротаря.

Суперкубок Іспанії візьме старт 7 січня. У півфінальному поєдинку Реал зіграє принципове дербі проти Атлетіко, а у другому матчі Барселона зустрінеться з Атлетіком із Більбао.

Цього сезону Лунін провів лише один матч за мадридський клуб — виїзну гру Ліги чемпіонів проти Олімпіакоса, що завершилася перемогою з рахунком 4:3. Контракт воротаря збірної України із Реалом діє до 30 червня 2030 року.

Раніше повідомлялося, що чотири європейські клуби претендують на підписання Луніна.