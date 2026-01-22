Олег Гончар

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко взяв участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі та звернувся до світової спільноти із закликом до єдності перед російською агресією.

Кличко написав в соцмережах, що єдність вільного світу не є опцією — вона має стати спільним пріоритетом. Кожна маленька тріщина в спільних рядах, за його словами, є великою перемогою для спільного ворога.

Кличко зазначив, що на тлі наближення до п’ятого року війни проти російської агресії в Україні єдність залишається ключовою умовою для подальших дій. Він підкреслив, що настав час діяти не зі слабкості, а дати відсіч тим, хто чинить агресію.

Коли ми наближаємося до п’ятого року війни проти російського варварства в Україні, наша єдність є основною умовою для наших дій. Так, настав час діяти. Не для слабкості. Зацькуй того, хто цькує інших! Володимир Кличко

