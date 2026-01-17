Усик готовий допомогти Володимиру Кличку повернутися в ринг
Лідер хевівейту хоче побачити реванш ХХI століття
43 хвилини тому
Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) для Ready To Fight відреагував на появу в мережі відео спарингу колишнього чемпіона світу у хевівейті Володимира Кличка.
Нещодавно в мережі з’явилися кадри тренувань Володимира Кличка. Чи можливий його реванш із Ф’юрі?
«Я б із величезним задоволенням подивився цей реванш. Але даю 70%, що Володимир тренується лише для себе».
А якщо завтра Володимир зателефонує до тебе і, як раніше це зробив Джошуа, захоче попрацювати з твоєю командою в Гандії?
«Якщо він зателефонує, я особисто поїду до нього, привезу в табір і зроблю все можливе, щоб допомогти йому вийти в ринг ще раз».
Нагадаємо, Володимир завершив кар’єру у 2017 році після поразки від Ентоні Джошуа.
