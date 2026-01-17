Володимир Кириченко

Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) для Ready To Fight відреагував на появу в мережі відео спарингу колишнього чемпіона світу у хевівейті Володимира Кличка.

Нещодавно в мережі з’явилися кадри тренувань Володимира Кличка. Чи можливий його реванш із Ф’юрі?

«Я б із величезним задоволенням подивився цей реванш. Але даю 70%, що Володимир тренується лише для себе».

А якщо завтра Володимир зателефонує до тебе і, як раніше це зробив Джошуа, захоче попрацювати з твоєю командою в Гандії?

«Якщо він зателефонує, я особисто поїду до нього, привезу в табір і зроблю все можливе, щоб допомогти йому вийти в ринг ще раз».

Нагадаємо, Володимир завершив кар’єру у 2017 році після поразки від Ентоні Джошуа.

