Олег Шумейко

Колишній гегемон хевівейту Володимир Кличко у своєму Instagram показав свою актуальну форму

49-річний ексчемпіон показав відео спарингу з учасником Олімпіади-2024 Дмитром Ловчинським (1-0, 1 KO). Відзначимо, що раніше була інформація про потенційний камбек Кличка заради спроби стати найстаршим чемпіоном в історії надважкої ваги. Серед потенційних суперників був і Тайсон Ф’юрі.

Нагадаємо, що Володимир відмовився від спроб обратися на посаду президента World Boxing.