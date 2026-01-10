Очікуємо на камбек? Володимир Кличко показав спаринг з небитим надважковаговиком
49-річний боксер у відмінній формі
Колишній гегемон хевівейту Володимир Кличко у своєму Instagram показав свою актуальну форму
49-річний ексчемпіон показав відео спарингу з учасником Олімпіади-2024 Дмитром Ловчинським (1-0, 1 KO). Відзначимо, що раніше була інформація про потенційний камбек Кличка заради спроби стати найстаршим чемпіоном в історії надважкої ваги. Серед потенційних суперників був і Тайсон Ф’юрі.
Нагадаємо, що Володимир відмовився від спроб обратися на посаду президента World Boxing.
