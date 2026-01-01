Хей назвав найскладнішого суперника в карʼєрі – це не Володимир Кличко
Британець згадав про свого співвітчизника
10 хвилин тому
Девід Хей / Фото - Sky Sports
Колишній чемпіон світу у двох дивізіонах британець Девід Хей для Seconds Out назвав найсильнішого суперника у своїй кар’єрі.
«Однозначно Дерек Чісора. Він був дуже сильним, і під час тренувального табору довелося докласти величезних зусиль, щоб фізично привести себе в такий стан, аби я міг відтісняти його назад. Для мене це було надзвичайно важливо в тому бою».
У липні 2012 року Хей переміг Чісору технічним нокаутом у 5-му раунді.
Раніше Хей поділився думками про можливий бій тимчасового чемпіона WBC у хевівейті німця Агіта Кабаєла проти володаря титулів WBA, WBC та IBF українця Олександра Усика.