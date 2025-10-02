Ворд готовий повернутися до рингу заради бою з Джошуа
Андре говорив про це з AJ
19 хвилин тому
Фото: boxingnewsandviews.com
Легенда боксу Андре Ворд в інтерв’ю All The Smoke Fight розповів, заради якого поєдинку може вийти з пенсії:
Дотепно, я й раніше говорив про бій з Джошуа. Але саме він нагадав мені про цей бій три чи чотири тижні тому, це було в затоці. Ми говорили про це, і я подумав: знаєте що, я б зараз погодився на цей бій.
Нагадаємо, що Джошуа може повернутися на ринг після травми ще у 2025 році.
