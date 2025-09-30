Едді Гірн, промоутер колишнього чемпіона у надважкому дивізіоні британець Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO), назвав можливих суперників свого клієнта.

Цитує Гірна talksport.com.

«Це ім’я (Тоні Йока) постійно з’являється, я не знаю, звідки воно взялося, але якщо говорити про пул із 10 боксерів, так, він там є.

Перший бій після повернення точно не буде проти Тайсона Ф’юрі, Олександра Усика, Даніеля Дюбуа, Джозефа Паркера чи Мозеса Ітауми.

Це буде справжній поєдинок, але не проти когось із топ-5. Можливо, навіть не проти когось із топ-7 чи 8.

Баколе? Я б сказав так. Це нелегкий бій. Є ще Аджагба, нігерієць, теж чудовий варіант.

Мартін Баколе – забудьте про всі жарти про нього та те, що він виходив у ринг із зайвою вагою, це важкий бій, він хороший боєць.

Треба лише запитати себе: після 15 місяців поза рингом – чи правильний це суперник для повернення? Можливо, [так]».