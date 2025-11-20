Вордлі: «Бій з Усиком був нашою метою»
Британець висловив здивування відмовою українця від поясу WBO
близько 20 годин тому
Чемпіон WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) прокоментував відмову Олександра Усика (24-0, 15 KO) від захисту поясу WBO.
Британець зазначив, що саме поєдинок проти Усика був його головною метою. Слова наводить Sky Sports Boxing.
Я б обрав Усика — це був би бій, до якого ми готувалися з командою. Після нашої перемоги 25 жовтня і здобуття тимчасового титулу ми вже планували цей поєдинок і мали на увазі головного суперника — самого Усик.
Він також висловив здивування рішенням українського боксера відмовитися від захисту титулу:
Спочатку Усик взяв невелику паузу та отримав відтермінування щодо захисту поясу, а потім просто відмовився від нього. Це виглядає дивно, і я не зовсім розумію, чим він керувався. Якщо Усик або його команда це бачить, можливо, варто переглянути рішення — ми могли б домовитися.
