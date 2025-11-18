Легендарний британський промоутер Френк Воррен відреагував на те, що його клієнт, британець Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО), став новим чемпіоном WBO у надважкому дивізіоні.

«Британія має нового чемпіона світу у надважкій вазі та нову зірку в цьому виді спорту.

Одна з найнеймовірніших історій, які я бачив за свої 45 років роботи промоутером, і я не міг би пишатися Вордлі більше.

Попереду на нього чекають грандіозні бої у 2026 році, коли він захистить свій пояс WBO та створить справжню спадщину у цьому виді спорту».