близько 1 години тому
Френк Воррен / Фото - Yahoo
Легендарний британський промоутер Френк Воррен відреагував на те, що його клієнт, британець Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО), став новим чемпіоном WBO у надважкому дивізіоні.
«Британія має нового чемпіона світу у надважкій вазі та нову зірку в цьому виді спорту.
Одна з найнеймовірніших історій, які я бачив за свої 45 років роботи промоутером, і я не міг би пишатися Вордлі більше.
Попереду на нього чекають грандіозні бої у 2026 році, коли він захистить свій пояс WBO та створить справжню спадщину у цьому виді спорту».
Нагадаємо, що українець Олександр Усик відмовився від титулу організації.
