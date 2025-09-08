Олег Гончар

Тимчасовий чемпіон WBA у надважкій вазі Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО) в інтерв’ю BoxNation поділився думками про можливий поєдинок з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Вордлі визнав, що зараз зосереджений на майбутньому бою проти Джозефа Паркера (36-3, 24 КО), який відбудеться 25 жовтня на O2 Arena в Лондоні, але не приховує захвату від перспективи зустрічі з Усиком.

Британець розповів, що разом із тренером Робом вони обговорювали, як далеко він зайшов від початку кар’єри 10 років тому в Іпсвічі, де його ніхто не сприймав серйозно.

«Це був сюрреалістичний момент: я можу бути за один бій від поєдинку з Усиком за титул абсолютного чемпіона. Як таке можливо? Я просто хлопець із Іпсвіча, якого ніхто не знав». Фабіо Вордлі

Вордлі підкреслив, що попри мрію про бій з Усиком, він не відволікається від підготовки до Паркера, якого вважає дуже небезпечним суперником.

WBO офіційно зобов’язала Усика провести наступний бій проти переможця поєдинку Вордлі – Паркер, надавши Паркеру дозвіл на захист тимчасового титулу.