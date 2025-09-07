«Ми багато часу проводили разом». Вордлі згадав, як колись був спаринг-партнером Усика
Для британця цей бій стане кульмінацією кар’єрного шлях
близько 1 години тому
Тимчасовий чемпіон WBA у надважкій вазі Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО) в інтерв'ю Frank Warren's Queensberry Promotions прокоментував можливий поєдинок з абсолютним чемпіоном дивізіону Олександром Усиком (24-0, 15 КО).
За словами Вордлі, бій проти Усика став би для нього особливим.
Це відчувалося б як замкнене коло. Усик ще на початку моєї кар’єри запросив мене в Україну на тренувальний табір, ми багато часу проводили разом. А через 6-7 років я можу вийти проти нього в бою за всі пояси. Це була б неймовірна історії.
Вордлі відзначив, що для нього такий поєдинок мав би особливе значення як особисто, так і кар’єрно.
Бій між Паркером та Вордлі відбудеться 25 жовтня.