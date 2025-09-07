Промоутер Френк Воррен поділився думкою щодо можливого поєдинку між абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та британським боксером Дереком Чісорою (36-13, 23 КО). Слова наводить talkSPORT Boxing.

«Виглядає так, що якщо пояс IBF залишиться останнім з обов’язкових титулів, то ми цілком можемо побачити бій Усика проти Чісори, адже він може стати обов’язковим претендентом або номером один.

Якщо Усик відмовиться від усіх інших поясів і залишить собі лише цей, і якщо це буде останній, то так — це можливо, якщо він справді вирішить так зробити.