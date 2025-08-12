Володимир Кириченко

Тимчасовий чемпіон WBA у надважкому дивізіоні британець Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО) доручив своїй команді вивчити можливість проведення поєдинку з регулярним чемпіоном WBA болгарином Кубратом Пулевим (32-3, 14 КО). Про це повідомляє The Ring.

Раніше WBA санкціонувала бій Пулева проти Майкла Гантера (24-1-2, 17 KO), однак напередодні було оголошено, що Майкл проведе поєдинок проти Джаррелла Міллера (26-1-2, 22 КО). Це означало, що Кубрат залишився без суперника.

Нагадаємо, що Дон Кінг розповів, що Гантер битиметься саме з Пулевим та надіслав документи про скасування дій компаній Sela та TKO.

Раніше Вордлі завоював вакантний титул тимчасового чемпіона WBA у суперважкій вазі, нокаутувавши австралійця Джастіса Хуні.