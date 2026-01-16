Чемпіон WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO) оцінив ймовірність проведення поєдинку зі співвітчизником Мозесом Ітаумою (13-0, 11 KO). Нокаутера цитує fightnews.info:

Я не думаю, що зараз ми близькі до цього рубежу. Зараз ми часто бачимося як одноклубники, я тренуюсь поруч з ним. Ми тренуємось в одному залі, тому зараз цей бій просто неможливий.

Не зрозумійте мене неправильно: я хочу, щоб він досяг успіху і побив рекорд, але не з моїм поясом. Звичайно, я розумію, що всі хочуть побачити протистояння наших стилів, наш бій. Люди кажуть, що це був чудовий поєдинок. Але зараз обставини складаються так, що нічого такого не буде.

Зрештою, нам обом вистачає справ перед тим, як серйозно придивитися один до одного. Я знаю, що в мене є титул, і я сподіваюся завоювати ще один, але два інших пояси все одно залишаться вільними. Тож, можливо, якось у нас буде по два титули, і нам доведеться серйозно про це поговорити.