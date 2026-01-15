Вордлі зізнався, що Усик віддав йому титул, але відібрав суперника
Фабіо хоче підкорити США
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Чемпіон WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO) зізнався, що хотів провести поєдинок з Деонтеєм Вайлдером (44-4-1, 43 KO), допоки на американського нокаутера не націлився Олександр Усик (24-0, 15 KO). Британця цитує vringe.com:
Ідея, яка була у мене на початку року, – бій з Вайлдером. Але хтось забрав цю можливість у мене. Це був би чудовий бій в Америці і саме той поєдинок, який би підійшов для Медіссон Сквер Гарден. Насправді я просто шукаю нові здобутки, нові віхи, нові позначки. Тому що коли я зрештою сяду і озирнуся на свою кар'єру, я хочу знати, що не залишив без уваги жоден камінь.
