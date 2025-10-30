Британський хевівейтер Дерек Чісора (36-13, 23 KO) висловився про потенційний поєдинок Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO) та Олександра Усика (24-0, 15 KO). Надважковаговика цитує vringe.com:

Вордлі потрібно набрати форму. Але якщо він поб'ється з Усиком, Усик нокаутує його менше ніж за 6 раундів. Усик змусить його працювати, коли Фабіо не захоче цього робити. Усик – це звір.

Він має бути у набагато кращій формі, ніж він зараз. З Усиком не треба спеціальних боксерських навичок. Ти маєш бути у формі, потрібно бути нарівні з ним, а також у гарних психологічних кондиціях. Більшість людей думають: «Ось я вийду туди і зроблю це!» Ні, Усик змусить тебе рухатися, змусить тебе працювати, змусить тебе думати, а це висмоктує твою енергію. В одну хвилину він тут, наступної – він там, він палить з гармат, продовжує торкатися тебе. Дивіться, що робить Олександр – він продовжує тебе торкатися, але коли він тебе торкається, там немає сили, і в цей час тобі стає комфортно. А наступної хвилини ти хочеш піти вперед – і бум! Він б'є тебе ударною рукою.

Якщо Вордлі отримає цей бій, я вважаю, що йому потрібно бути в кращих кондиціях, в яких він тільки був.