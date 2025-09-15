Легендарний британський промоутер Френк Воррен для The Ring відреагував на смерть свого співвітчизника колишнього чемпіона світу Ріккі Хаттона (45-3, 32 КО).

«Я досі пам’ятаю ту зустріч із Біллі Гремом. Він сів поруч і сказав: «У мене є цей хлопець – ти маєш його підписати». Ми сіли і уклали угоду.

Ріккі був ще зовсім молодим хлопцем, нахабним малим, і ми дуже добре порозумілися. Було видно, що в ньому є щось особливе, і, як виявилося, Біллі Грем мав рацію.

Я думаю, він сказав, що того вечора у Віднесі продав лише три чи чотири квитки, але популярність просто росла й росла. До того часу, як він потрапив до Вегаса, це було схоже на масовий вихід людей, правда? Усі хотіли бути там.

Він, мабуть, найпопулярніший боксер, який коли-небудь виходив з Великої Британії. Можна справедливо сказати, що він був найбільшим улюбленцем фанатів усіх часів.

Коста Цзю був номером один у світі. Він був великим боксером, а Ріккі був величезним андердогом. Ми чекали, поки настане правильний момент у його кар’єрі, і Рікі зробив свою справу.

Вони намагалися організувати цей бій уже деякий час, бо, очевидно, вважали, що Цзю його переможе. Я просто сказав: «Ні, давайте почекаємо трохи довше». Ми так і зробили. Потім у потрібний момент натиснули кнопку, і Ріккі зробив усе інше. Він дуже хотів цього бою деякий час, і ми врешті-решт його організували.

Ріккі був людиною для фанатів, і вони його за це любили. Він навіть підтримував «Манчестер Сіті», коли команда була слабкою. Він знаходив контакт із публікою, бо сам був частиною публіки.

Ця новина просто жахливо сумна. Це страшно, і боксерський світ справедливо буде сумувати за ним та згадувати всі ті чудові ночі та бої, які він нам подарував.

Наші думки з його родиною, і мої співчуття їм. Сподіваюся, що вони зможуть знайти втіху у щасливих спогадах про нього».