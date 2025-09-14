Сенченко відреагував на смерть Хаттона: «Було честю ділити ринг»
Український боксер віддав шану британцю
близько 2 годин тому
Український тренер і ексчемпіон світу В’ячеслав Сенченко у соціальних мережах відреагував на смерть колишнього чемпіона світу Ріккі Хаттона (45-3, 32 KO).
Вічна пам’ять, Чемпіон. Було за честь з тобою розділити ринг.
Поєдинок між українським боксером В’ячеславом Сенченком та легендарним британцем Ріккі Хаттоном відбувся 24 листопада 2012 року в Манчестері й завершився перемогою Сенченка технічним нокаутом у 9-му раунді.
