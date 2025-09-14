Легенда боксу раптово помер у віці 46 років
У засвіти пішов Ріккі Хаттон
16 хвилин тому
Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях, британський боксер Ріккі Хаттон помер у віці 46 років, повідомляє видання Daily Mail.
Тіло легендарного спортсмена виявили вранці 14 вересня у його будинку в Великому Манчестері. Наразі поліція проводить розслідування обставин трагедії.
Сьогодні о 6:45 ранку один із місцевих жителів викликав поліцію до оселі в районі Теймсайд, де було знайдено тіло 46-річного чоловіка. Наразі вважається, що ознак насильницької смерті немає», — цитує Daily Mail представника поліції Великого Манчестера.
Раніше повідомлялось, що Хаттон планував повренутися у ринг.
