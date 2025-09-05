У команді Усика назвали суперника українця
Лапін – про потенційний дебют абсолютного чемпіона в MMA
41 хвилину тому
Директор тренувального табору Олександра Усика (24-0, 15 KO) Сергій Лапін висловився про майбутнє абсолютного чемпіона. Слова менеджера наводить secondsout.com:
Джейк Пол та його команда зараз грають у бокс. А потім побачимо. Думаю, наступного року ми можемо погратися з ними в ММА.
Відзначимо, що Джейк Пол проведе поєдинок з Джервонтою Девісом у листопаді у Атланті, штат Джорджія, США.
Нагадаємо, що Усика спонукають до завершення кар’єри.
