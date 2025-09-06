Володимир Кириченко

Президент WBO Густаво Олівері повідомив, що організація не буде позбавляти абсолютного чемпіона у надважкому дивізіоні українця Олександра Усика (24-0, 15 КО) свого титулу.

Олівері для World Boxing News заявив, що до кінця року «немає жодних шансів на те, що вакантний пояс WBO стоятиме на кону».

Раніше WBO санкціонувала захист титулу Усика проти Джозефа Паркера, але команда чемпіона попросила про продовження переговорного періоду, посилаючись на травму.

Коли в соціальних мережах з’явилося відео, на якому Усик танцює, WBO наказала йому надати оновлений медичний висновок.

Усик та відстрочка. Скандал набирає нових обертів