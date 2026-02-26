Володимир Кириченко

Відомий британський промоутер Френк Воррен для Daily Mail Boxing відповів на питання про можливу угоду ексчемпіона світу у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) із Zuffa Boxing.

У соціальних мережах ходять чутки, що Тайсон може бути зацікавлений в угоді з Zuffa. Хтось колись звертався до Тайсона чи до вас з цього приводу?

«Ні. Ви кажете про угоду з Zuffa? Я не знаю, про яку угоду йде мова».

Люди просто розмірковують у соціальних мережах, чи є ймовірність, що до Тайсона звернулися з проханням приєднатися.

«Наступні кілька боїв Тайсона більш-менш узгоджені».

Нагадаємо, Ф’юрі 11 квітня проведе поєдинок із росіянином Арсланбеком Махмудовим.

