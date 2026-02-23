Відомий британський боксер Дейв Аллен (25-8-2, 20 KO) висловився про протистояння Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) та арсланбека махмудова (21-2, 19 KO). Бійця цитує fightnews.info:

Думаю, головне – це те, що махмудов б'є дуже тяжко. Якщо він влучить по Тайсону, то покладе його, але йому потрібно донести удар. Це складне завдання. Я вважаю, що це гарне і цікаве протистояння, тому що махмудов має досить сильний удар, щоб потрясти Ф'юрі.

Але якщо Тайсон такий же гарний, як був раніше, коли ми бачили його востаннє, то я думаю, що він переможе. Я вважаю, що Ф'юрі серйозно поставиться з махмудову, оскільки знає, що він може вдарити.