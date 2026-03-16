Денис Сєдашов

Британський промоутер Френк Воррен висловився щодо можливого поєдинку чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти тимчасового чемпіона WBC Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО).

За словами функціонера, такий бій виглядає цілком реальним і може викликати значний інтерес у вболівальників, особливо якщо його провести в Німеччині або Великій Британії.

Я не знаю, але чому б і ні? Це справді великий бій. У Німеччині такий поєдинок міг би зібрати повний футбольний стадіон, тож немає причин відмовлятися. Водночас Усик ще не бився з Фабіо. Якби організувати цей поєдинок у Великій Британії, там також можна було б заповнити стадіон. Тож подивимося, як усе складеться. Я знаю, що наші боксери є обов’язковими претендентами, і ми наполягатимемо на проведенні обов’язкових захистів титулу. Френк Воррен

Нагадаємо, мегафайт між Олександром Усиком та Ріко Верховеном запланований на 23 травня. Поєдинок відбудеться в історичній локації — єгипетській Гізі.