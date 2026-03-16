Володимир Кириченко

Британський промоутер Френк Воррен для iFL TV поділився думками про наступні поєдинки володаря титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

«Наступний бій Усика буде санкціоновано, це буде бій проти Кабаєла. Якщо він не захоче битися з Агітом, то йому доведеться зробити вакантним пояс, і він зможе битися з переможцем бою Вордлі – Дюбуа. Але Кабаєл заслуговує на бій за титул чемпіона світу. Незалежно від того, буде його суперником Усик чи ні, Агіт буде претендентом на титул чемпіона світу».

Також є так багато варіантів, тому що якщо Кабаєл буде битися за вакантий титул, то він може битися з переможцем бою Вордлі – Дюбуа, і тоді це буде під контролем вашої компанії.

«З цим не буде складно розібратися, але в Усика є обов’язкові захисти, йому доведеться їх провести».

Нагадаємо, 39-річний Усик розпочав тренувальний табір в Іспанії. Поєдинок Олександра проти Ріко Верховена пройде 23 травня у Гізі, Єгипет.