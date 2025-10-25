Конкурент Усика може залишитися без бою наприкінці 2025 року
У британського нокаутера зірвався черговий поєдинок
близько 1 години тому
Мозес Ітаума / Фото - BBC
Британський проспект надважкого дивізіону Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) може провести наступний бій 7 лютого. Про це повідомляє BoxingScene.
Мозес мав провести бій 13 грудня в Манчестері, в карді з боєм Дерека Чісори.
Раніше WBA наказала Кубрату Пулєву провести захист поясу проти Ітауми, але той матиме бій проти Мурата Гассієва 12 грудня у Дубаї.
Востаннє 20-річний британець виходив на ринг у серпні в Ер-Ріяді – нокаутував Ділліана Вайта в 1-му раунді.
Раніше повідомлялося, що Ітаума у грудні мав провести бій проти Х’юї Ф’юрі, однак британець вирішив боксувати 28 листопада.
Поділитись