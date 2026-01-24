Олег Гончар

Промоутер Френк Воррен спростував заяву британського боксера надважкої ваги Дерека Чісори (36-13, 23 КО) про завершення контракту з Queensberry Promotions, повідомив ютуб-канал iFL TV.

Керівник Queensberry Promotions наголосив, що Дерек Чісора має чинну угоду з компанією. За словами Френка, усі розмови про нібито завершення співпраці не відповідають дійсності. Промоутер кілька разів повторив, що контракт Чісори залишається чинним, зокрема й у контексті майбутніх поєдинків боксера.

Також Воррен прокоментував чутки щодо можливого бою Чісори з Деонтеєм Вайлдером. Він підтвердив свою залученість до справ боксера, зазначивши, що всі питання, пов’язані з наступним поєдинком і ювілейним 50-м боєм Чісори, перебувають у межах чинного контракту з Queensberry.

Раніше з’являлася інформація, що бій Чісори та Вайлдера може відбутися у квітні 2026 року у Великій Британії. Водночас офіційних підтверджень дати, місця проведення та транслятора поєдинку наразі немає.