Олег Гончар

Промоутер Френк Воррен в інтерв’ю YouTube-каналу Clubhouse Boxing оцінив перспективи Олександра Усика у надважкій вазі та його подальші кроки з чемпіонськими титулами.

За словами Воррена, Усик нині володіє трьома поясами — WBC, WBA та IBF — і перед ним стоїть вибір: проводити обов’язкові захисти або відмовлятися від титулів. Промоутер сподівається, що українець все ж виконуватиме вимоги організацій і залишатиметься активним чемпіоном.

Окремо Воррен згадав бій Усика з Даніелем Дюбуа, який відбувся минулого року. За його словами, ця подія стала найбільш продаваним та найвідвідуванішим боксерським шоу у світі за підсумками сезону та підтвердила високий інтерес до надважкої ваги.

«Минулого року, коли ми проводили бій між ним та Даніелем Дюбуа, це була найбільш продавана боксерська подія у світі. На це шоу прийшло більше людей, ніж на будь-яке боксерське шоу у світі в минулому році». Френк Воррен

Також промоутер визнав, що шкодує через те, що не вдалося організувати поєдинок Усика з Фабіо Вордлі, адже цей бій мав би значний комерційний потенціал.

На думку Воррена, нинішній стан надважкої ваги та професійного боксу загалом є одним із найкращих за останні роки, а поєдинки за участю Усика залишаються ключовими для популярності дивізіону.

Нагадаємо, раніге у команді Дюбуа були здивовані жахливим рішенням Усика.