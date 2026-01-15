Відомий британський тренер Дон Чарльз оцінив ідею Олександра Усика (24-0, 15 KO) побитися з Деонтеєм Вайлдером (44-4-1, 43 KO). Наставника цитує vringe.com:

У черзі так багато людей, які перебувають перед Вайлдером, але Усик наділений правом вибирати через те, що він поставив себе на цю позицію у кар'єрі.

Дивіться, він має право на це, тому що він побив кожного британця. Крім Чісори та Белью, він побив трьох інших британців (Джошуа, Ф’юрі, Дюбуа) по два рази. Тому він має право диктувати умови, що він хоче робити далі.