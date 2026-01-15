У команді Дюбуа здивовані жахливим рішенням Усика
Джонс не зацікавлений у поєдинку українця з Вайлдером
41 хвилину тому
Фото: Getty Images
Менеджер Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO) Сем Джонс поділився з TalkSPORT Boxing думками про бій Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 KO):
Якщо взагалі відкинути те, що я знаходжуся у боксерському бізнесі, коли дивишся на бій Вайлдера проти Усика, то… Це ж жахливий місматч. Ніхто не хоче бачити цей поєдинок.
