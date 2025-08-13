Денис Сєдашов

37-річний колишній чемпіон світу у важкій вазі Тайсон Ф’юрі знову пов’язав себе узами шлюбу зі своєю дружиною Пэріс у присутності дітей.

Пара вперше одружилася у 2008 році, і Пэріс була поруч із Тайсоном протягом усієї його яскравої боксерської кар’єри. У подружжя семеро дітей: сини Принц Джон Джеймс (13 років), Принц Тайсон II (9 років), Принц Адоніс Амасія (6 років) та Принц Ріко (2 роки), а також доньки Венесуела (15 років), Валенсія (7 років) та Афіна (4 роки).

Усі семеро дітей були присутні на закритій церемонії у Франції, де Ф’юрі та Пэріс оновили свої шлюбні обітниці.

Тайсон поділився кількома фотографіями з цього особливого дня у своєму Instagram:

Ми з Пэріс Ф’юрі знову одружилися; у третій раз нам пощастило. Це був чудовий день на півдні Франції, який залишив нам безліч особливих спогадів. Тайсон Ф'юрі

До посту Ф’юрі додав хіт Бруно Марса 2011 року «Marry You».

Пэріс з’явилася на заході у білому сукні від власного дизайнера, а Тайсон обрав кремову вільну сорочку та білі шорти.