Конголезький проспект надважкого дивізіону Мартін Баколе (21-2-1, 16 КО) в інтерв'ю Seconds Out назвав боксера, який може перемогти абсолютного чемпіона світу у хевівейті українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

«Я вам скажу – і люди завжди казали, що я божевільний. Ні, я не божевільний. Єдиний, хто зараз може зупинити Усика – це Мартін Баколе. І люди, що розуміються на боксі, знають, чому я так кажу, і його команда теж знає. Він знає, що єдиний, хто може зупинити Усика зараз – це ніхто інший, як Баколе. Це факт.

Навіть Паркер тоді був у скрутному становищі, хоча погодився боксувати з нами всього за день до бою. Він сам знає, що тієї ночі в нього були проблеми. Але в боксі може статися будь-що: один удар здатний усе змінити. Проте якщо говорити про бокс, рівень Усика зараз дуже високий».