Володимир Кириченко

Британський ветеран надважкого дивізіону Ділліан Вайт (31-3, 21 КО) для iFL TV поділився думками про те, яке рішення щодо свого майбутнього прийме абсолютний чемпіон cвіту у хевівейті Олександр Усик (24-0, 15 КО).

Як думаєш, Паркер отримає шанс проти Олександра чи Усик зробить пояс вакантним?

«Я думаю, що повинен, але питання в тому, чи це станеться. Я думаю, що в Туркі просто є свій план. Є бої, які він хоче побачити, ось і все. Розумієш, про що я? Тож тепер демографія боксу змінилася. Бізнес-аспект боксу змінився. Тепер: «Ти б’єшся з ним, а ти б’єшся з ним, ти робиш це, ти робиш те». Це повністю змінило все, що відбувається в боксі».

Нагадаємо, 24 липня WBO санкціонувала бій між Усиком і Паркером. Промоутер Джозефа на початку серпня розповів, що переговори ще не стартували.

Ring Magazine повідомляв, що Riyadh Season і Sela не зацікавлені в організації бою між Усиком і Паркером. Сам Туркі писав, що хотів би побачити бій Олександра проти Мозеса Ітауми.