Денис Сєдашов

Британський екс-чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) зізнався, що є один суперник, з яким він ніколи не вийде на професійний ринг.

У короткому відео від Queensbury Promotions пролунало ім’я перспективного британського боксера Мозеса Ітауми (12-0, 10 KO), і Ф’юрі одразу відповів:

Ні, однозначно ні. Ти вважаєш мене дурнем? Тайсон Ф'юрі

Туркі Аль аш-Шейх працює над організацією бою Ф’юрі – Джошуа.