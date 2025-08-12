Ф’юрі відмовився від бою з майбутнім чемпіоном світу
Циганський король не планує битися з Мозесом Ітаумою
29 хвилин тому
Британський екс-чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) зізнався, що є один суперник, з яким він ніколи не вийде на професійний ринг.
У короткому відео від Queensbury Promotions пролунало ім’я перспективного британського боксера Мозеса Ітауми (12-0, 10 KO), і Ф’юрі одразу відповів:
Ні, однозначно ні. Ти вважаєш мене дурнем?
Туркі Аль аш-Шейх працює над організацією бою Ф’юрі – Джошуа.