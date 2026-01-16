Визначено дату наступного бою Сауля Альвареса
Поєдинок пройде у спільній організації з Туркі Аль аш-Шейхом
близько 1 години тому
Колишній абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес повернеться на ринг 12 вересня в Саудівській Аравії.
Поєдинок відбудеться в Ер-Ріяді, про що повідомив голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх, передає The Ring.
Бій 35-річного мексиканця стане головною подією першого вечора боксу під егідою Canelo Promotions – Mexico against The World. Турнір побудований за принципом протистояння команди Альвареса з боксерами з інших країн. Ім’я суперника Сауля наразі не розкривається.
Останній поєдинок Альварес провів 13 вересня минулого року. Тоді він одностайним рішенням суддів поступився Теренсу Кроуфорду та втратив чемпіонські пояси.