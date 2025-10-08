Ітаума проведе наступний бій проти Фʼюрі
Поєдинок заплановано на грудень у Манчестері
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) проведе наступний поєдинок проти свого співвітчизника Хʼюї Фʼюрі (29-3, 16 КО) — двоюрідного брата Тайсона Фʼюрі (34-2-1, 24 КО).
Як повідомив матчмейкер Рік Глейзер, бій запланований на грудень і відбудеться в Манчестері.
Раніше стало відомо, що Ітаума відмовився від елімінатора проти Френка Санчеса, який міг зробити його обов’язковим претендентом на титул IBF Олександра Усика.
