Китайський надважковаговик Чжан Чжилей (27-3-1, 22 KO) зізнався, що не проти перевірити британського проспекта Мозеса Ітауму (13-0, 11 KO). Нокаутера цитує fightnews.info:

Мозес Ітаума – чудовий боєць. Я дивився кілька його боїв, і він нокаутував Ділліана Вайта у першому раунді. Він неймовірний, але зараз ми не отримували жодних пропозицій від Ітауми щодо бою з ним.

Чи я готовий побитися з Ітаумою? Я готовий битися з будь-ким, хто хоче побитися зі мною. Я хочу побачити контракт. Я готовий його підписати.