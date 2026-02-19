Олег Гончар

Всесвітня боксерська рада (WBC) презентувала новий ювелірний виріб серії Crown — кулон із ланцюжком під назвою Main Event. Починаючи з 2026 року, його вручатимуть чемпіонам світу за версією WBC за перемоги у ключових поєдинках.

Прикраса виконана з білого золота та інкрустована понад 800 смарагдами й діамантами загальною вагою близько 18,9 карата. За оцінками, вартість виробу становить приблизно 40 тисяч доларів США. У WBC зазначили, що кулон вручатимуть виключно за «головні чемпіонські бої», які мають найвищий рівень глобальної уваги.

Серія Crown була створена під керівництвом президента організації Маурісіо Сулеймана як додатковий символ вшанування чемпіонів поза межами традиційного пояса. Раніше в межах цієї ініціативи було виготовлено спеціальні пояси, один з яких Олександр Усик передав у Білий дім.