Менеджер Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO) Майкл Офо відповів, за рахунок чого британець може перемогти у бою з абсолютним чемпіоном Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Слова британця наводить fightnews.info:

Я думаю, що одна з сильних сторін Фабіо – його психологія. Без різниці, хто ти такий. З цим буде дуже важко впоратися – Вордлі не перестає намагатися, він залишається відданий своїй меті, і він має силу, щоб зупинити тебе.

Знаєте, що в Усика були важкі бої, він старіє. Фабіо свіжий, він дуже голодний. Ніколи не можна недооцінювати голодного бійця. Отже, якщо Фабіо вірить, що переможе Усика, то я теж вірю, що він це зробить.